شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، وفاة عمته نادية حيث علق على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: مفيش كلام يتقال.. السلام أمانة يا عمتى... اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولعمتى نادية ولكل من رحلوا عنا، وتقام صلاة الجنازة والعزاء في الإسكندرية.



تغريدة محمد محمود عبدالعزيز

ومر أول أمس 75 عاما على ميلاد ساحر الفن الفنان المبدع الكبير محمود عبدالعزيز الذى ولد في مثل 4 يونيو عام 1946 ليكون أحد مبدعى الفن الخالدون الذين لا يرحلون بموتهم ويبقون دائماً في وجدان الملايين.

محمود عبدالعزيز الساحر الذى حمل في جرابه الفني ألاف الوجوه وأمتعنا بالعديد من الشخصيات المختلفة والمتنوعة التي تدل على حجم موهبته وإبداعه وقدراته الفنية.

محمود عبدالعزيز الفتى الإسكندرانى الذى ولد في حي الورديان، والتحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بالكلية.

بدأ محمود عبدالعزيز مشواره الفنى مساعد مخرج وحلم بفرصة للتمثيل حتى استعان به المخرج نور الدمرداش فى مسلسل الدوامة عام 1973 ، وبعدها شارك فى فيلم الحفيد عام 1974 ، وبدأ رحلة البطولة عام 1975 حين اعتذر الفنان حسين فهمى عن بطولة فيلم "حتى آخر العمر" فوقع الاختيار على محمود عبد العزيز ليقوم بالدور، وبعدها توالت أعمال وإبداعات ونجاحات الساحر، فأدى فى الكثير من الأعمال دور الشاب الوسيم الرومانسى ، ولكنه لم يسمح بأن يتم حصره فى هذه النوعية من الأدوار وأثبت أن فى جرابه آلاف الوجوه .