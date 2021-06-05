شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنانة شيرين.. وتشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة علاء شقيق الفنانة شيرين، وذلك بعد وفاته أمس الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، ودفنه بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

وقد أعلن المخرج المسرحى عبد المنعم محمد، وفاة شقيق الفنانة شيرين، عبر حسابه على فيس بوك: "انتقل إلى رحمة الله الأخ الغالي علاء شقيق الفنانة العزيزة شيرين سيتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء على المقابر، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".



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يذكر أن الفنانة شيرين كانت قد شاركت فى دراما رمضان الماضي بمسلسل "القاهرة كابول"، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامى.