شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الفنان أيمن عبد الرحمن بالتوثيق المسرحي بالمركز القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتدب الفنان أيمن عبد الرحمن، من البيت الفني للمسرح إلى المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية كمشرف على إدارة التوثيق المسرحي بالمركز من أجل توثيق وأرشفة كل الإنتاج المسرحي وتصوير كل الأعمال المسرحية التي ينتجها مسرح الدولة بجميع قطاعاته.

يذكر أن المركز القومي للمسرح سيتحول لمتحف كبير لمقتنيات الفنانين سيكون ذاكرة مصر الثقافية والفنية، ويتكون المتحف من قاعة بالدور الأرضى تضم صالة وغرفتين ملحقتين بهم بوسترات لرواد المسرح أمثال نجيب الريحانى، على الكسار، وتوفيق الحكيم، وغيرهم، كما يضم إعلانات باللغة العربية والعبرية للفنان أمين عطا الله وصور برتوريهات، ونصوص مسرحية تراثية، وكتب للموسيقى، وبروجرامات، وملابس مسرحية كرسى الاعتراف للفنان يوسف وهبى، وملابس مسرحية راسبوتين للفنانة أمينة رزق- وفاترينات لعرض مقتنيات الفنان الراحل السيد راضى.

كما تضم العديد من الماكيتات منها: ماكيت دار الأوبرا المصرية وماكيت المسرح القومى قبل التجديد وماكيت مسرح القهوة فى بداية القرن التاسع عشر وماكيت مسرح أجيال الحلو وماكيت مسرح الارتجال (أوائل عصر النهضة) وماكيت مسرح سيد درويش.