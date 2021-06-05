شكرا لقرائتكم خبر عن مى نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: "ربنا يطبطب على قلبك".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مي نور الشريف، بعيد ميلاد شقيقتها سارة، حيث نشرت مقطع فيديو مخصص لها بهذه المناسبة السعيدة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وجمعت مى فى الفيديو مجموعة من الصور تكشف عن ذكرياتها برفقة شقيقتها وبعض الصور التي جمعت العائلة وظهرت فيها نور وسارة ووالدتهم الفنانة بوسي، ووالدهم النجم الراحل نور الشريف.



بوسي ونورا وسارة ونور الشريف



سارة تأكل أيس كريم في عز البرد

وكشفت مي عن الفيديو المكون من صور تحمل العديد من الذكريات وعلقت عليه: "عيد ميلاد سعيد يا أوهانا، أختي.. ابنتي.. ربنا يسعد أيامك و يفرح و يطبطب علي قلبك و ينظر إليكي بالرحمة والكرم.. ربما هذا العام يجلب لك الكثير والكثير من المفاجآت اللطيفة الرائعة".



سارة نور الشريف في احتفال سابق بعيد ميلادها



سارة ومي نور الشريف



نور الشريف برفقة زوجته بوسي وابنتيه سارة ومي

وكانت الفنانة مى نور الشريف، قد حرصت - فى وقت سابق - على إحياء ذكرى يوم ميلاد والدها النجم الراحل نور الشريف عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث أبرزت احتفال محرك البحث "جوجل" بعيد ميلاده الموافق 28 أبريل عام 1946، وعلقت على الصورة قائلة "يا حبيبى عيدك فى الجنة إن شاء الله يا رب، دائما رافع راسى وفخورة إنى بنتك.. بنت نور".

واحتفل جوجل بمناسبة عيد ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، الذى رحل فى 11 أغسطس عام 2015، تاركاً أرشيفا كبيرا فى عالم السينما والدراما كأحد أبرز نجوم عصره، حيث قام محرك البحث بتغير صورة اللوجو الخاص به بثلاثة صور للنجم الراحل من أعماله فى مراحل عمرية مختلفة.



نور الشريف وابنته سارة

وآخر أعمال الراحل نور الشريف فى السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزى وأيتن عامر، وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

مي نور الشريف