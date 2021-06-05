شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تكشف عن تريلر مسلسل loki قبل عرضه بـ4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مارفل عن التريلر الدعائي لمسلسها الجديد "loki"، وموعد طرحه للجمهور، لتشوق متابعي المسلسل بعدد من اللقطات الساحرة حيث يختفي توم هيدلستون ويظهر من خلال بلورة سحرية، ويقوم بأعمال السحر والأبطال الخارقين في الأرض والفضاء. وكشفت مارفل عن التريلر من خلال حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليه، "9 يونيو.. حلقات جديدة كل أربعاء على DisneyPlus"، ما يعني أن المسلسل لن يكون متاح لمشاهدي الشرق الأوسط، حيث لا يمكنهم الاشتراك على منصة DisneyPlus.

Loki

من ناحية أخرى، سبق وأعلنت شركة ديزنى عن بدء العمل على الجزء الثانى من مسلسل "Loki"، الذى ستعرض حلقاته على منصتها، وذلك رغم عدم عرض الجزء الأول حتى الآن، وبحسب موقع Deadline الشهير، فإن هناك رغبة كبيرة لدى شركتى مارفل وديزنى في خروج الجزء الثانى للنور لثقتهم الكبيرة بنجاح الجزء الأول رغم عدم طرحه بعد، كما أشار التقرير إلى أن هناك اتفاقا بينهما من نوفمبر من العام الماضى على بدء العمل على الجزء الثانى بداية 2021.

وكانت شركة مارفل، قد كشفت فى نوفمبر الماضى عن بعض ملامح خطتها الجديدة للعام المقبل، والتى تضمنت مسلسل جديد لشخصية "لوكى – loki"، وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة Entertainment، للممثل توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة، أكد أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير المقبل، وهو ما تم بالفعل، حيث بدأ تصوير الجزء الأول، على أن يُطرح الموسم الأول من المسلسل فى عام 2021، قبل أن يتم تحديد موعده مؤخرا.

"لوكى" هو شخصية من أساطير الإسكندنافية، التى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية "ثور" التى يجسدها كريس هيمسوورث، والتى من المرجح أن يظهر فى المسلسل فى بعض المشاهد البدائية عن سرد احداث بلادهم "ازجارد".