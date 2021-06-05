شكرا لقرائتكم خبر عن خياطة وطباخة بدرجة فنانة.. مهارات منزلية امتلكتها الراحلة هدى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنانة الراحلة هدى سلطان رحلت في مثل هذا اليوم الموافق 5 يونيو، وهى واحدة من أهم ممثلات السينما المصرية التي تنوعت أدوارها بين الفتاة الهادئة الرومانسية وزوجة الأب التي تفرض سيطرتها والكثير من الشخصيات المختلفة.

لم تكن الفنانة هدى سلطان ناجحة في مجال التمثيل والغناء فقط، فلم تنسى أبدا منزلها وأسرتها المكونة من زوج وأبناء، فكانت ربة منزل من الدرجة الأولى بل وكانت لها مهارات منزلية لم تكن موجودة في الكثير من الفنانات، فكانت هدى سلطان بارعة في تفصيل الملابس والفساتين لنفسها والتي تظهر بها في الأعمال أو قيامها بتفصيلها لأبنائها، كما أنها كانت ست بيت شاطرة وطباخة ماهرة في طهى أفضل المأكولات والحلويات

كانت الفنانة الراحلة هدى سلطان تقوم بتصميم ورسم ملابسها، فكانت تحرص على تنفيذ أي موديل تراه معروضا في المحلات الراقية، وبعد زواجها من ملك الشاشة فريد شوقي وهي في أوج شهرتها استمرت ايضا في ممارسة هذه الهواية كما ظهرت في صور أثناء جلوسها على ماكينة الخياطة، وقالت أبنتها المنتجة ناهد فريد شوقى في أحد اللقاءات التليفزيونية: "والدتى تميزت جدا بأناقتها، وكانت تعشق الخياطة فهى من كانت تقوم بتفصيل فساتينى أنا وأخواتى كل عيد، كما أنها كانت تقوم بتفصيل البياجامات لنا ومن شدة حبها للخياطة قامت بتفصيل المايوهات أيضا لنا.





وتابعت ناهد فريد شوقى: بأن والدتها الفنانة هدى سلطان كانت تعشق أيضا المطبخ وتحب طهى أشهى المأكولات، فكانت أستاذة في عمل المحشى والكشك والكنافة، وهو ما أكدته أيضا الفنانة رانيا فريد شوقى حيث قالت في أحد البرامج التليفزيونية: "كانت بتطبخ لنفسها بيدها ومش بتاكل غير فراخ بلدى".