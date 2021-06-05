صور| الانتهاء من صلاة الجنازة على جثمان شقيق الفنانة شيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- عمر هشام:

انتهت صلاة الجنازة على جثمان شقيق الفنانة شيرين بمسجد السيدة نفيسة، وتم نقله إلى سيارة تكريم الموتى، للتوجه به إلى مثواه الأخير ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

وحضر مراسم تشييع جثمان شقيق شيرين، عدد من الأصدقاء والأقارب الذين حرصوا على توديع الراحل إلى مثواه الأخير.

ورحل شقيق شيرين، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكان المخرج المسرحي عبدالمنعم محمد، أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على فيسبوك: "انتقل إلى رحمة الله الأخ الغالي علاء شقيق الفنانة العزيزة شيرين".

وأضاف: "سيتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء على المقابر، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وشاركت شيرين في دراما رمضان الماضي 2021 بمسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نور محمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.