بالفيديو| مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها سارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة مي نور الشريف بعيد ميلاد شقيقتها المخرجة سارة نور الشريف، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

ونشرت مي فيديو ضم عدة صور من أرشيف الذكريات، تجمع سارة بأفراد أسرتها، وبينهم الفنان الراحل نور الشريف، والفنانة بوسي، والفنانة المعتزلة نورا.

وعلقت مي "عيد ميلاد سعيد، أختي وابنتي، ربنا يسعد أيامك ويفرح ويطبطب على قلبك وينظر إليكي بالرحمة والكرم، أتمنى أن يحضر لكي هذا العام الكثير من المفاجآت الجميلة".

جدير بالذكر أن مي احتفلت منذ أيام قليلة بعقد قران ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان، وشاركت جمهورها صورا من الحفل، كما نشرت صورة لاحتفال جوجل بذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير نور الشريف.