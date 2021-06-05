بالصور والفيديو| تشييع جنازة شقيق شيرين من مسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- عمر هشام:

بدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على روح شقيق الفنانة شيرين بمسجد السيدة نفيسة، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكان المخرج المسرحي عبد المنعم محمد، أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على فيسبوك: "انتقل إلى رحمة الله الأخ الغالي علاء شقيق الفنانة العزيزة شيرين".

وأضاف: "سيتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء على المقابر، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وشاركت شيرين في دراما رمضان الماضي 2021 بمسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نور محمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.