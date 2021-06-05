المخرج يوسف شرف الدين يجري عملية جراحية الأربعاء.. وزوجته تطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة صفاء مغربي، عن استعداد زوجها المخرج يوسف شرف الدين لإجراء عملية جراحية في الرئة يوم الأربعاء المقبل.

وكتبت صفاء، عبر حسابها على فيسبوك: "أرجوكم دعواتكم ليوسف عنده عملية في الرئة الأربعاء القادم".

وتابعت: "أدعولي سكاكين بتقطع في قلبي ودوخة وترجيع والآن في المستشفى، ومن يومين كنت عملت منظار لبطني أعتقد كله قلق حاد جدًا على يوسف، منتظرة الفحوصات".

وكشفت تفاصيل العملية، قائلة: "عملية (يوسف) فيها قرارين قاسيين جدًا جدًا.. عملية الأربعاء خزعة من الرئة لأن عنده جزء ١ سم أسود، والدكتور قال لو (سرطان) بعد الشر هياخد كيماوي، لو مش سرطان هيعمل عملية يستأصله، ومش كورونا، وأنا في حالة نفسية صعبة جدا جدا دعواتكم رجاء".

يذكر أن، المخرج يوسف شرف الدين، بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج عام 1965 في العديد من الأفلام اللبنانية والمصرية المشتركة، وكان لنشأته بين عائلة فنية أثرا كبيرا على حياته المهنية، فشقيقه هو الممثل فؤاد شرف الدين، وشقيقته هي جومانا شرف الدين.

انتقل يوسف شرف الدين إلى خانة اﻹخراج في عام 1980 في لبنان، حيث صنع العديد من أفلام الحركة الناجحة، ثم هاجر إلى القاهرة عام 1986 ليخرج هناك أيضا العديد من الأفلام الناجحة بمشاركة كبار النجوم، واتجه بعدها إلى الأعمال التليفزيونية، حيث أخرج عشرات المسلسلات الناجحة من إنتاج مصري ومصري سوري مشترك ومصري لبناني مشترك.