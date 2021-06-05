بالصور والفيديو| أصدقاء راغب علامة يحتفلون بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان راغب علامة، عن فيديو احتفال عدد من أصدقائه بعيد ميلاده الـ 59 مبكرًا، والذي يوافق يوم 7 يونيو من كل عام، إذ أنه من مواليد 1962.

ونشر علامة، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مفاجأة عيد ميلاد مبكرة.. شكر خاص لك أخي العزيز باسل لتنسيق هذا اليوم الرائع الذي تم تنفيذه بشكل جيد.. أنت تتركنا دائمًا ممتنين بضيافتك المؤثرة وكرمك".

جدير بالذكر أن راغب علامة يستعد لإحياء حفلين غنائيين في مدينة دبي الإماراتية يومي 15 و16 يوليو المقبل، على مسرح دبي أوبرا في إمارة دبي بحضور الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.