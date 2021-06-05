خاص| ليلى عزالعرب: هنا الزاهد كانت رائعة في "حلوة الدنيا سكر".. وأشارك في فيلم ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة ليلى عز العرب، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، ضمن حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي عُرض قبل شهر رمضان.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسلسل جميل كله على بعضه، وفكرة الخمس حلقات حلوة لان الناس بتزهق من المط والتطويل، وحابين يشوفوا قصة كاملة في خمس حلقات إيقاعها سريع زي إيقاع المسرح، وهنا الزاهد كانت رائعة فيه".

من ناحية أخرى، كشفت ليلي عن مشاركتها في فيلم سينمائي جديد بطولة الفنانة ياسمين رئيس، لافتة أنها تلعب دور والدتها.

جدير بالذكر أن ليلى عز العرب تشارك في بطولة مسرحية "أبو العربي في مهمة مستحيلة" إخراج تامر كرم، وبطولة هاني رمزي، داليا البحيري، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، عمرو عبدالعزيز، رغدة جلال.