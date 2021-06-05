دفن شقيق شيرين في مقابر أسرته بالسيدة عائشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، شقيق الفنانة شيرين.

وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مقابر أسرة الفنانة شيرين تتواجد في منطقة السيدة عائشة.

جدير بالذكر أن صلاة الجنازة ستُقام في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة ظهر اليوم السبت.

وأعلن المخرج المسرحي عبدالمنعم محمد، وفاة شقيق الفنانة شيرين، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله الأخ الغالي علاء شقيق الفنانة العزيزة شيرين".

وأضاف: "سيتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء على المقابر، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وشاركت شيرين في دراما رمضان الماضي 2021 بمسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، رشدي الشامي، نور محمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.