لن تصدقوا كم بلغت أجور أبطال مسلسل “فريندز” في الحلقة الاستثنائية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

جذبت الحلقة الاستثنائية لمسلسل “فريندز” التي عرضت في 27 مايو/ أيار الماضي، أنظار العالم، ومن جهة أخرى أثارت أجور الممثلين ضجة واسعة بسبب الرقم الضخم الذي تلقوه مقابل الظهور في هذه الحلقة.

وعندما بلغ أبطال المسلسل، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر وماثيو بيري ومات لو بلانك نهاية مسيرتهم التلفزيونية، تمكنوا من التفاوض على راتب قدره مليون دولار لكل حلقة، والتي كانت صفقة ضخمة في ذلك الوقت، وما زالت تعتبر رقما مرتفعا بشكل لا يصدق حتى الآن، إلا أنهم استطاعوا أن يجتازوا ذلك الرقم في حلقة “لم الشمل”.

وبحسب ما ذكرته مجلة “فارايتي” الأمريكية، فقد حصل كل من الممثلين الستة على أجر 2,5 مليون دولار في حلقة “لم الشمل”، مقابل عودتهم لتجسيد شخصياتهم المحبوبة على الشاشة الصغيرة.

وكانت جرت مفاوضات في البداية مع أبطال مسلسل “فريندز” على حصول كل منهم على مليون دولار عن المشاركة في الحلقة، لكنهم رفضوا العرض، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وتلقى أبطال مسلسل “فريندز” مليون دولار عن الحلقة الواحدة في آخر موسمين للمسلسل (التاسع والعاشر)، ولم يكن هذا الرقم شائعا جدا في ذلك الوقت بالسوق الدرامي، باستثناء بعض الحالات الخاصة، مثل الممثلين بول ريزر وهيلين هانت اللذان تلقا مليون دولار لكل حلقة للموسم الأخير من مسلسلهما “Mad About You”، وكيلسي غرامر الذي نال 1.6 مليون دولار لكل حلقة من الموسمين الأخيرين من مسلسله الشهير “فريزر”.

وجمعت حلقة “لم الشمل” من مسلسل “فريندز” (Friends: Reunion) جميع أعضاءه الستة الرئيسيين للتحدث عن كواليس عملهم في المسلسل الذي يتمتع بشعبية جارفة، كما تضمنت مقابلات مع المشاهير والمعجبين، وعرضت على منصة “إتش بي أو” الرقمية الأمريكية.