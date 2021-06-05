تطورات كبيرة في الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.. تفاصيل

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

كشف مصدر طبي بالمستشفى، الذي تعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، أن حالتها الصحية شهدت تطورا خلال الساعات القلية الماضية.



وأوضح المصدر أن "الحالة الصحية للفنانة، شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الأطقم الطبية المشرفة على علاجها، يواصلون متابعتها لحظة بلحظة، لحين تماثلها للشفاء"، حسب صحيفة "الوطن".

ويأتي ذلك عقب مكوث الفنانة في المستشفى لفترة تزيد على شهر، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع حرص ابنتيها وزوجيهما، على إخفاء خبر وفاة الفنان سمير غانم، بناء على نصيحة طبية، حتى لا تسوء حالتها.