معجب من ذوي الحاجات الخاصة يتسبب ببكاء سلطان الطرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر مقطع فيديو حاز الكثير من التفاعل والتقدير للفنان جورج وسوف، من حفله الذي أحياه أخيراً في اللاذقية بسوريا، حيث صعد إليه معجب من ذوي الحاجات الخاصة ورقص مع الوسوف الذي تجاوب معه ودمعت عيناه من شدّة التأثر.

يأتي الفيديو بعد أيام قليلة على فيديو آخر من حفله في دمشق للمعجبة التي كانت تبكي بحرقة على أنغام أغنيته “سيبت كل الناس” وصعدت إليه على المسرح.

من جهة أخرى، أصدر الوسوف أغنيته الجديدة “ياه عالزمن” منذ يومين والتي تعاون فيها مع المخرج فادي حداد، وحقق العمل الجديد خلال ساعات قليلة 2 مليون مشاهدة.

أغنية “ياه عالزمن” كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، والكليب من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.