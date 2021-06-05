في عيده.. كرم بورسين يتصدّر الترند في 30 دولة حول العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الممثل التركي كرم بورسين يوم اسم الجمعة في الرابع من حزيران بعيد ميلاده الـ 34. وتصدّر اسم “بورسين” الترند في ثلاثين دولة من بينها لبنان، حيث احتلّ المرتبة الثانية على “تويتر” فيما كان الأول عالميّاً.

وقد انهالت المعايدات على بورسين من جمهوره المنتشر في أنحاء العالم كلّه،بالإضافة إلى تنظيمه حملات تبرّع لصالح مؤسسات وجمعيّات خيريّة.

ففي إسبانيا، قام محبّو كرم بالتبرّع بـمبلغ 40 ألف ليرة تركية لمؤسسة التضامن النسائي. أما في البرازيل فتبرعوا بأكثر من 5 آلاف ليرة تركية لمؤسسة الأطفال المُصابين بمرض السرطان. كذلك تبرّع “الفانز” في تشيلي بأكثر من 10 آلاف ليرة تركيّة لجمعية مرضى الحبل الشوكي”.

يُشار إلى أن عدد متابعي كرم بورسين عبر “إنستغرام” وصل إلى 8 ملايين متابع. ونشرت والدة كرم صورة تجمعها بابنها وهو صغير، وقدّمت له معايدة.

كرم الذي حققت ثنائيته مع هاندا ارتشيل شعبية واسعة من خلال مسلسل “أنت اطرق بابي”، اعتبر عدد كبير من الجمهور أن هذه الشعبية ازدادت بسبب هاندا ارتشيل وعلاقة الحب التي جمعتهما.

وسبق لكرم أن صرّح بعد إعلانه علاقة الحبّ بينهما بالقول: “عندما التقينا للمرّة الأولى، اعتقدت أنها الشخص الذي يمكن أن يكون رفيقي في التمثيل”، مضيفاً: “نحن نحبّ بعضنا البعض كثيراً، وأريد أن تبقى هاندا في حياتي مدى الحياة، “إنها شريكة الحلم وأنا أحبّ العمل معها”.