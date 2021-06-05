كيت وينسلت ترفض “الدواعي الجمالية” لتعديل مشهد حميمي في مسلسلها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة كيت وينسلت أنها رفضت إجراء أي تعديلات على مشهد حميم مثلّته في مسلسل Mare of Easttown على شبكة HBO، بعدما طلب مخرج العمل كريغ زوبل اقتطاع جزء من المشهد بسبب ظهورها ببطن منتفخ.

وذكرت صحيفة “النيويوك تايمز” أنّ الممثلة البريطانية ردّت على عرض المخرج بقولها: “إياك أن تتجرأ على ذلك”.

وأكّدت الصحيفة الأميركية أنّ وينسلت رفضت ملصقين دعائيين للعمل من قبل HBO بسبب تعديلات جمالية أجرتها شبكة العرض الإلكتروني.

وقالت: “أنا أعرف عدد التجاعيد حول عيني أعيدوا كل شيء الى حاله”.

وأضافت: “عمري 46 عاماً وألعب دور امرأة بمنتصف العمر وتعلقت الناس بالشخصية لأنها حقيقية ولا وجود للفيلتر. إنها إمرأة عملية غير كاملة مع جسم ووجه يتلاءم مع عمرها، مع حياتها وتاريخها. وأعتقد أننا بحاجة لذلك”.

وتلعب وينسلت في المسلسل دور محققة تتولى مهمة البحث عن الحقيقة في بلدة صغيرة في بنسلفانيا، حيث وقعت جريمة قتل غامضة، بينما تحاول على صعيد آخر أن تمنع حياتها الشخصية من الانهيار.