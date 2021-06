كيم كارداشيان تنهار باكيةً وتكشف سبب طلاقها: “أنا فاشلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انهارت كيم كارداشيان أمام الكاميرات عند حديثها عن طلاقها من المغني الشهير كانييه ويست.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع قد طلبت الطلاق رسمياً من زوجها في شباط (فبراير) بعد 6 أعوام من الزواج.

ونقل موقع “إي نيوز” الأميركي أنّ الانفصال يجري ودياً، وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة، وذلك بسبب عقد أبرماه قبل الزواج يحدد أصول كلّ منهما في حال انفصالهما.

ولكن كارداشيان أبدت حزنها الشديد على “فشلها” في المحافظة على زواجها للمرة الثالثة، وانهارت باكيةً، في أحدث حلقات برنامجها Keeping Up With The Kardashians.

وأظهر الفيديو كارداشيان وهي تتحدث مع أخواتها كورتني وكيندال وكايلي، حول زواجها مع ويست.

وقالت كارداشيان وهي تجهش بالبكاء: “الحقيقة أنني غير قادرة على فعل ذلك”، في إشارة لمرافقة زوجها الذي كان يسافر طول الوقت لأداء الحفلات وتسجيل الأغاني.

وأضافت: “هو يستحق شخصاً يسانده ويسافر معه أينما ذهب ويستحق زوجة تسانده في كل خطواته وتسافر معه، وأنا لم أستطع القيام بذلك”.

وأشارت النجمة: “أشعر بأنني فاشلة… نعم إنه زواجي الثالث.. أنا حقاً شخص فاشل… لا أريد سوى أن أشعر بالسعادة”.