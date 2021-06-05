خبر سار لمستخدمي “Fleets”.. وتطبيق لمتابعة أحوال الطقس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أدخل تطبيق “تويتر” عن إدخال خدمات وميزات جديدة على التطبيق لتوسيع مدى استفادة المستخدمين منه ومن أبرزها ميزة الإعلانات التي باتت تظهر على كامل مساحة الشاشة عند استخدام خدمات “Fleets” في التطبيق.

وتبعا للخبراء في “تويتر”، فإنّ الميزة الجديدة لا تزال في مرحلة الاختبار، ومن خلالها سيكون بإمكان مستخدمي خدمات “Fleets” وضع إعلانات ستظهر للمستخدمين على شاشات الأجهزة المحمولة بأبعاد “16:9″، كما ستظهر الفيديوهات عبر هذه الميزة لمشاهديها لمدة 30 ثانية، أي كما هو الحال في خدمات الإعلانات عبر ميزة “القصص” في “إنستغرام” وبعض تطبيقات التواصل، وفقاً لموقع “ixbit”.

وسيتمكن واضع الإعلان من الاطلاع على البيانات التي تتعلق بإعلانه مثل عدد مرات المشاهدة بهدف تطوير استخدامه للخدمة مستقبلا.

وإضافة إلى الميزة المذكورة، أعلن “تويتر” عن إطلاق منصة جديدة للاطلاع على أحوال الطقس تدعى “Tomorrow”، ومن خلالها سيتمكن مستخدمو التطبيق حاليا من معرفة الطقس في بعض المناطق الأميركية، ومن المفترض أن تغطي خدمات هذه المنصة مناطق إضافية من العالم في وقت لاحق.

وكانت منصة “تويتر” أعلنت رسمياً عن إطلاق “تويتر بلو” Twitter Blueوهي خدمة اشتراك مدفوعة توفر الوصول إلى ميزات جديدة، مثل التراجع عن التغريدات وعرض المواضيع بطريقة أسهل للقراءة والفهم.

وتمنحك هذه الخدمة ميزة سحب تغريداتك قبل نشرها فعلياً. كما تتيح لك ميزة “مجلدات الإشارات المرجعية” لتجميع التغريدات المحفوظة بهدف تسهيل العثور عليها لاحقاً.