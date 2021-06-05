شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة حلوة.. أصدقاء راغب علامة يحتفلون بعيد ميلاده الـ59 مبكرا "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم راغب علامة بعيد ميلاده الـ59، حيث قرر مجموعة من أصدقائه تحضير احتفال مفاجئ دون علمه وقبل عيد ميلاده بيومين، حيث يحل عيد ميلاد النجم اللبنانى في 7 يونيو.

وكشف راغب علامة، عن مقطع فيديو للاحتفال المفاجئ بعيد ميلاده علي متن يخت برفقة مجموعة من أصدقائه المقريين، وعلق عليه، "مفاجأة عيد ميلاد مبكرا.. شكر خاص لك أخي العزيز باسل لتنسيق هذا اليوم الرائع الذي قضى بشكل جيد، أنت تتركنا دائمًا ممتنين بضيافتك المؤثرة وكرمك".

يأتى هذا فيما يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل فني في مدينة دبي الإماراتية يومي 15 و16 يوليو الجاري، وستقام الحفلتان على مسرح دبي أوبرا في إمارة دبي وبحضور الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.



اصدقاء راغب علامة يحتفلون بعيد ميلاد

اصدقاء راغب علامة يحتفلون بعيد ميلاده بشكل مفاجأ

ومن المتوقع أن يقدم السوبر الستار خلال الحفلتين مجموعة من أغانيه الرائعة التي اشتاق عشاقه لسماعها في الحفلات التي توقفت لأكثر من عام بسبب الوباء الذي ضرب العالم، وكان الفنان اللبناني قد عاد مؤخراً لإحياء الحفلات، حيث أحيا حفلاً فنياً في فندق Hard Rock في الدومينكان حضرته الجالية العربية الموجودة هناك وسط إجراءات احترازية مشددة.

وفيما يتعلق بأسرته وحياته الشخصية والعامة، كان الفنان راغب علامة، قد قال خلال الجزء الثانى من استضافته فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، أولادى لديهم علاقات عاطفية وأنا أشجعهم على ذلك، وأنا أتحدث معهم كثيرا وصديقا لهم لذلك أنا متأكد أنهم يقوموا بخطأ كبير ووصيتى لهم "لا تتركوني وحدي"، وتابع: أنا ليس لدى أى عداوات وأجعل مع أولادى مرافقين فقط فى لبنان بسبب الأجواء هناك، ولا ألتفت لتعليقات السوشيال ميديا لأنهم نفايات بشرية، ولا أحب أن أرد على المجهول.



راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده مبكرا



عيد ميلاد راغب علامة

وأضاف الفنان راغب علامة، رأيى دائما أن السياسيين فى لبنان فاسدون ووصلوا لدرجة تدمير الغالى والرخيص، ويجوّعون الناس، وقدمت أغنية "طار البلد" عنهم وهجموا على وهددونى ووقفت فى وجوههم وفى النهاية قدموا لى اعتذارا، وعندما قدمت تلك الأغنية كانت البلد فى حالة انهيار، وتابع: أود أن أضع فى سيرتى بعض الأسماء وهم إحسان المنذر وطارق عاكف و صلاح الشرنوبى وخالد بكرى، وعنوان سيرتى هى الصراحة والدبلوماسية.