كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 11:50 صباحاً - أحيا الفنان ” محمد محمود عبد العزيز ” ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” ال 75 التي وافقت يوم أمس الجمعة الرابع من شهر يونيو .
فنشر محمد محمود عبد العزيز صورتين له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهر فيهما من أمام قبر والده في زيارته له .
وكتب في تعليقه عليها : ” وأنا قاعد باتكلم مع أبويا وبفضفض واحكيله عن حاجات كتير .. اللهم اشفى كل مريض ورد كل غائب وريح قلب كل مهموم وخفف عن كل مكروب وتقبل منا دعائنا وأعمالنا ” .
وتابع نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز : ” ويسر لنا امورنا وردلنا حقوقنا وابعدنا عن كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك ويقربنا منك يا رب العالمين .. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد محمود عبد العزيز في زيارة لقبر والده : ” قاعد بتكلم مع أبويا وبفضفض “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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