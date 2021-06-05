صالح الراشد يردّ على السخرية منه.. ما علاقة “الشوز”؟

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 11:50 صباحاً - ردّ الإعلامي الكويتي صالح الراشد علي السخرية التي تعرض لها بسبب إطلالته بالشعر الطويل المربوط على حسابه الرسمي في تطبيق “انستغرام”.

ونشر صورة بإطلالة مختلفة بالملابس الكويتية التقليدية ولكن منتعلاً حذاء ضخماً غير تقليدي. وأضاف معلقاً: “تحبون أقولكم الشوز من وين”.

وأردف: “متابعيني وحبايبي لازم تفهمون او تعرفون ان الاختلاف شي طبيعي وان كلنا مختلفين في طريقة تربيتنا قناعاتنا اهتماماتنا ولكن الاحترام لازم يكون موجود بين الجميع”.

وتابع: “انا لما اطول شعري او ألبس شغله انت شايفها مو مناسبه لانك مو متعود عليها هذا ما يعطيكم الحق انكم تسبون وتقذفون بأبشع الكلمات اللي تخليني اشفق على هذه الفئه انهم اشلون وصلوا لهذه المرحله من التخلف في انك تسب انسان لمجرد ان اهو مختلف عنك وما يشابهك”.

واختتم كلامه: “وهم اقولكم اني احبكم، وما راح اقول الله يعزكم الشوز او الجوتي او الحذاء من وين عشان لا تقولون بعد ان محد سألني”.