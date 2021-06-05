أميتاب باتشان يحتفل بذكرى زواجه الـ48

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بمناسبة الذكرى الـ 48 لزواجه من “جايا باتشان”، شارك النجم أميتاب باتشان مجموعة من الصور القديمة من ألبوم زفافه -لم ينشرها من قبل- احتفالاً بعيد زواجه؛ حيث عقد الاثنان العقد في 3 يونيو 1973 في حفل حميم.

وبحسب موقع «India today» بالانتقال إلى حساب Instagram الرسمي الخاص به، نشر «أميتاب باتشان» صورة مجمعة من حفل زفافه مع الممثلة التي تحولت إلى سياسية «جايا باتشان»؛ حيث تمكن رؤيتهما يؤديان طقوس الزفاف في الصور.

تلا منشور «أميتاب باتشان» عددٌ هائلٌ من إعجاب وتعليق المشاهير على صور زفافه، من مثل: «ديا ميرزا»، «بيباشا باسو»، «سونال تشوهان»، «نيها دوبيا» وغيرهم على Instagram.

كتبت «شيلبا شيتى»: «ذكرى زواج سعيد أميتاب باتشان، جايا، أتمنى لكما سنوات عديدة من الحب والسعادة».

علق «بهومي بيدنيكار»: «ذكرى سعيدة للأساطير».

وقد شكر «أميتاب باتشان» الجميع على حبهم، وكتب: «3 يونيو 1973.. أشكركم جميعاً على تحياتكم في الذكرى السنوية».

عمل «أميتاب باتشان» و«جايا باتشان» معاً في أكثر من عشرة أفلام، وقع الاثنان في حب بعضهما البعض عندما بدآ في تصوير فيلم جودي، للمخرج «هريشيكيش موخيرجى» عام 1971. ثم عملا في فيلم إيك نزار عام 1972؛ حيث تعمقت علاقتهما، ثم باوارشي، شولاي، كابهي خوشي كابهي غام، أبهييمان، تشوبك تشوبك وغيرها.

عقد الزوجان العقد في 3 يونيو 1973، بعد قصة حب، لم يحضر سوى عدد قليل من الأصدقاء وأفراد الأسرة.. بعد فترة وجيزة من حفل زفافهما الحميم، غادر «أميتاب باتشان» و«جايا» إلى لندن.

رحب الزوجان لاحقاً بقدوم طفلين، «شويتا باتشان ناندا» و«أبهيشيك باتشان».

في الآونة الأخيرة، أكمل «أميتاب باتشان» 52 عاماً في صناعة السينما، وقد نشر مجموعة من الصور من أفلامه المختلفة احتفالاً بهذا الإنجاز.