كندة حنا تتصالح مع انتقادات مسلسل “الكندوش” وتعترف بخطئها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أبدت استياءها الشديد من منتقدي شخصية “أمل” التي جسَّدتها ضمن أحداث المسلسل السوري “الكندوش”، الذي عُرض في رمضان الماضي، يبدو أن الممثلة السورية كندة حنا غيَّرت رأيها ورأت أنَّ المنتقدين كانوا مُحقين. واعترفت كندة حنا بأخطاء المسلسل، خاصة بعدما استمعت إلى رأي كاتب المسلسل نفسه، وهو حسام تحسين بيك، الذي وافق رأي المنتقدين.

وأكدت حنا أن حسام تحسين بيك، أبلغها عدم رضاه عن الشكل النهائي للمسلسل، والذي يتعارض في بعض أجزائه مع النص الذي كتبه. ونشرت الممثلة السورية صورةً لها برفقة كاتب المسلسل من الكواليس، وقالت في تعليق عبر حسابها في “انستغرام”: “كتير كان في انتقاد لشخصيتي (أمل) بصمتها غير المبرر والقطعات غير المبررة لها.. كنتُ متلكن حاسة بزعل.. كل الانتقاد الصادقة لي تعرضت لها الشخصية أخذتها بعين الاعتبار وأكيد زعلت”.

وأشارت كندة حنا إلى أنَّها، وبعد أن تابعت لقاءً متلفزاً لكاتب العمل حسام تحسين بيك، تفاجأت بأنَّه هو أيضاً له نفس وجهة نظر المنتقدين، إذ قالت: “فرحتُ أنه هو كمان شايف متلنا وانو حالة النص ما بتشبه الشيء لي نعرض “.

ورأت الممثلة السورية أنَّ كل شخص من الممكن أن يُخطئ، وأنّ الخطأ ليس عيباً، وعليه أن يتعلم من خطئه، معبِّرةً عن أملها في تدارك تلك الأخطاء بالجزء الثاني من المسلسل.

وكانت كندة حنا قد عبَّرت عن غضبها من منتقدي شخصيتها في المسلسل، ورأت حينها أنَّ لجاناً إلكترونية مُوجَّهة ضدها تقف وراء تلك الانتقادات، لصالح فنانين آخرين لم تسمهم.

واعتبرت وقتها أنّ الانتقادات اللاذعة التي قوبلت بها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هي لحسابات وهمية تم تجنيدها ضمن جيش إلكتروني منظم؛ لتشويه صورتها، في مقابل خدمة ومدح فنانين آخرين.

ونشرت بعضاً مما طالها من الانتقادات بعنوان “الاسم كندة حنا.. والمهنة: صمدية في مسلسل الكندوس بتصبح وبتمسي ومرضية لأبوها”، فردت على تلك الانتقادات في منشور عبر خاصية “ستوري” في “انستغرام”، كتبت فيه: “هذا التجييش صار مكشوف.. اليوم صاروا كتير من الناس عاملين حالهم نقاد وهن مجرد أشخاص بيتخبوا تحت اسم صفحات”. وألمحت كندة حنا إلى وقوف فنانين آخرين وراء ذلك الهجوم عليها، وذلك من خلال قولها: “بيهاجموا فنانين لصالح ومقابل مدح فنانين آخرين.. إنزلوا عن كتافنا”.

وتدور أحداث مسلسل الكندوش في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء، يُدعى عزمي بيك، والذي تنقلب حياته رأساً على عقب عندما يُعجب بأرملة تسكن بجواره، رغم زواجه من أم أولاده، والصراع بين الخير والشر.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ سمير حسين وﺗﺄﻟﻴﻒ حسام تحسين بيك، ويشارك في بطولته أيمن رضا، محمد حداقي، سامية الجزائري وصباح الجزائري.