رامز جلال يحتفل بـ 11 مليون متابع في “انستغرام”.. وتفاعل واسع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان المصري رامز جلال، الذي يحظى بقاعدة جماهيرية عريضة، بتخطي عدد متابعيه في “انستغرام” حاجز الـ11 مليون متابع، موجهاً الشكر والتقدير للجمهور على تلك الثقة.

واختار رامز جلال طريقةً مميزة للاحتفال بهكذا مناسبة، من خلال استغلال تصدّر فيلمه “أحمد نوتردام” إيرادات السينما في موسم عيد الفطر المنصرم، ونشر بوستر الفيلم الذي لا زال يُعرض حالياً ويحقق نجاحاً باهراً، ودوَّن عليه رقم المتابعين الذي وصل إليه.

وترك رامز جلال تعليقاً على الصورة قائلاً: “ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا..11 مليون متابع شكراً لأجمل فانز في العالم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وحصد رامز جلال تفاعلاً كبيراً بين متابعيه الذين أكدوا جماهيريته الكبيرة، وأنه يستحق ذلك عن جدارة، متمنين له مزيداً من التقدم والنجاح في الفترة المقبلة.

ويُعرض فيلم “أحمد نوتردام” حالياً، وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحافي شاب تأثُّر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويُطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.