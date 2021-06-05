قصي خولي يعلق لأول مرة على نجاح “2020”.. ويكشف السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبَّر النجم السوري قصي خولي عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسله “2020”، الذي عُرض في رمضان الماضي، مُبيَّناً، في تعليق هو الأول له على نجاح العمل، أنَّ المسلسل حصد جائزة الجمهور، بسبب النجاح الكبير الذي حققه.

وظهر خولي، في مقطع فيديو عبر حسابه في “انستغرام”، وجَّه من خلاله الشكر لوسائل الإعلام والصحافة تحديداً، منوهاً بأنَّ المسلسل يُمثِّل بالنسبة له حالةً فخر، وكذلك لفريق العمل ككل.

وتحدث عن الخوف من إقدامه على الترويج للعمل في كل إشادة تمت، لافتاً إلى أنَّه شاهد الكثير من المقالات الصحافية، وكان يرغب في إعادة نشرها على حسابه من خلال “الريتويت” والتعليق عليها.

وأردف قصي خولي أنه كان يخشى أن يُقال أنه يتحدث عن النجاح، معقباً: “استحيت أنوه على مقال وكأن الواحد عم يقول للناس شوفوا كيف عم يحكوا عني”.

وتابع: “صرنا في مجتمع يخوفك تفرح بنجاحك وإنتاجك، وتفرح لفرح الناس اللي فرحانة فيك، لأنو بتصير في اتهامات إنو هيك ما مصدق حاله، شوف عم يكتب”.

ووجه قصي خولي الشكر لكل من كتب عنه كلمة حقيقية صادقة، ولكل من “قرأ ما نقله في العمل بعين مشاهد حقيقي وعين ناقد ذكي”، مُعقِّباً أنَّ العمل بشكل عام كان شراكة لها علاقة بنجاح دراما عربية؛ لأن العمل ترك أثراً لدى الجميع في الدول العربية، مشدداً على أنَّه لن يستحي مجدداً من هذا النجاح وسيفرح به.

مسلسل “عشرين عشرين” عُرض في دراما رمضان الماضي، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج مجموعة الصباح للمنتج صادق الصباح، وحقق نسب متابعة عاليةً؛ ما دفع الشركة المنتجة لتجهيز جزءٍ ثانٍ من المسلسل، لعرضه في رمضان 2022.