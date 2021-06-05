أنغام تُحيي حفلاً جماهيرياً في دار الأوبراالمصرية.. وهذه شروط الحضور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود النجمة المصرية أنغام للحفلات الجماهيرية مجدداً، وذلك بعد فترة من التوقف، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت من خلال حسابها في “انستغرام” عن موعد حفلها الجديد، والذي ستُحييه في الأول من يوليو المقبل.

وأكدت أنغام أنَّ الحفل سيُقام على مسرح “النافورة” في دار الأوبرا المصرية، ويُوافق يوم الخميس، الساعة الثامنة مساءً، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، لاسيما أنَّ أنغام تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة. ودعت أنغام جمهورها لحضور الحفل من خلال تعليقها على بوستر الحفل فقالت: “استنوا حفلتي في دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة يوم 1 يوليو”.

وعبر الموقع المخصص لحجز تذاكر الحفل، جرى وضع شروطٍ مشددة على الراغبين في الحضور، بينها الالتزام بارتداء الكمامة، والدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة.

ومن الشروط أيضاً، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، كما أنه غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

وشددت على أنه غير مسموح بتحريك المقاعد، كما يمنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، مع ارتداء الزي اللائق بمكان الحفل، ومنع التصوير.