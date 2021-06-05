صراخ هستيري.. شاهد رد فعل فتاة بعد أن صافحها محمد عبده في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم الفنان السعودي القدير محمد عبده شبكات التواصل الاجتماعي مجدداً، إثر تداول مقطع فيديو جمعه بإحدى المعجبات في ثاني حفلات الرياض التي تنظمها “هيئة الترفيه السعودية” بالتعاون مع شركة “روتانا للمرئيات والصوتيات.

ورصد الفيديو صراخ الشابة بشكل هيستيري بعدما نادت “أبو نورة” فتوّجه إليها مصافحاً خلال صعوده إلى المسرح.

وقدّم “فنان العرب” في الحفل عدداً من أغانيه القديمة مثل “الأماكن” و”مذهلة” و”رماد المصابيح” و”القرار” و”ضي عيني” و”يا دارنا” و”شبه الريح” و”بنت النور”، بالإضافة إلى أحدث أغنياته التي تحمل اسم “مستعجلة” والتي طرحها أخيراً على موقع “يوتيوب”، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجي.