أحمد حلمي ومنى زكي يدعمان ابنتهما “لي لي” في مشروعها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعم الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، ابنتهما «لي لي» في مشروعها التجاري الجديد، وهو عبارة عن خط إنتاج تيشيرتات ترسم عليها بعد الرسومات باليد.

ونشر حلمي عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صوراً من معرض شاركت فيه ابنته لعرض الملابس التي قامت بالرسم عليها وبيعها، وضمت الصور أحمد حلمي وزوجته منى زكي وهما يساندان ابنتهما في مشروعها.

وعلق “حلمي” على صور ابنته معبراً عن فخره بها، كما مازحها في صورة ظهر فيها يشتري “تي شيرت” منها وكتب: “مش علشان أبوها أخليها تعملي خصم، بس لأني أبوها أخدت التي شيرت ببلاش”.

وظهرت في بعض الصور الفنانة منى زكي وهي تدعم ابنتها وتساندها.