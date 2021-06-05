هيفاء وهبي تأسر القلوب في جلسة تصوير جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بألوانٍ زاهية مليئة بالحياة، أطلّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بجلسة تصوير جديدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وإطلالة هيفاء وهبي في جلسة التصوير، الّتي أسرت قلوب روّاد الإنترنت بنعومتها وجمالها، ليست إلا واحدة من سلسلة مفاجآت لجمهورها، فهي تعيش نشاطاً مهنياً كبيراً .

فبالعودة إلى الأيام الماضية، شوّقت هيفاء وهبي متابعيها بـ “ستوري” من داخل استديو التسجيل، وكشفت في ردّها على سؤال أحد المعجبين عما إذا كانت تحضيراتها لأغنية أو ألبوم جديد، قائلةً: “ألبوم!”.

الجدير ذكره أن هيفاء وهبي أحيت مؤخرًا سهرةً خاصّةً لصالح شركة Living Yards للتطوير العقاري في فندق “تريومف” في القاهرة الجديدة.

وقدّمت هيفاء وهبي خلال السهرة باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الساهرون وردّدوا كلماتها بحماس، فأشعلت الديفا الأجواء غناءًا ورقصًا حتى ساعات الفجر الأولى.