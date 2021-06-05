نجوى كرم تغني مجددًا في الرياض.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلًا غنائيًا ضمن الموسم الجديد من حفلات الرياض، بعد عودة الفعاليات الفنية بالمملكة العربية السعودية.

يأتي الحفل بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية المتبعة، في ظل إجراءات احترازية وفقاً لبروتوكول عودة الفعاليات الذي أصدرته الهيئة العامة للترفيه.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة المقبل 11 يونيو الجاري على خشبة مسرح فندق الفورسيزون بالرياض، ويشارك في الحفل إلى جانب نجوى، الفنان العراقي ماجد المهندس.

وفور الإعلان عن الحفل عبّر جمهور نجوى كرم في المملكة عن حماسهم للسهرة المنتظرة، واقتحم هاشتاغ “#نجوى_في_حفلات_الرياض” قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في السعودية.

الجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت في الفترة الماضية أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وحقق كليب الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.