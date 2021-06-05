شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز من أمام قبر والده: "قاعد بتكلم مع أبويا وبفضفض واحكيله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، حيث نشر صورتين له من أمام قبر والده، أثناء زيارته له أمس الجمعة، تزامنًا مع ذكرى ميلاده الـ75.

وعلق محمد محمود عبد العزيز، على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "وأنا قاعد بتكلم مع أبويا وبفضفض وأحكيله عن حاجات كتير.. اللهم اشف كل مريض ورد كل غائب وريح قلب كل مهموم وخفف عن كل مكروب وتقبل منا دعائنا وأعمالنا ويسر لنا أمورنا وردلنا حقوقنا وأبعدنا عن كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك ويقربنا منك يا رب العالمين"، وتابع "‎اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".



محمد محمود عبد العزيز

محمد محمود عبد العزيز

يأتى هذا بعدما نشر محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على فيس بوك، صورة مركبة مع والده الراحل، صحبها بتعليق: "بكره إن شاء الله 4 يونيو 2021، 4 يونيو 1946 يوم ولادة محمود عبد العزيز، يوم ولادة روحى قبل ميعادها بسنين كتير، النهاردة حضرتك بقا عندك 75 سنة بالتمام والكمال، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفى مكان أحسن وأحلى من هنا بكتير، يا أغلى وأحن قلب خلقه ربنا، يا أبويا وأخويا وابنى وصاحبى وكل حاجة حلوة خلقها ربنا، أتمنى تكون هديتى عجبت حضرتك، إلى اللقاء يا واحشنى بزيادة".

فيما حرص عدد من محبى الراحل محمود عبد العزيز على زيارته اليوم بمقابر أم كبيبة بالورديان غرب الإسكندرية، فى ذكرى ميلاده، وكانت الإعلامية بوسى شلبى قد زارت القبر أمس الجمعة، وقرأت القرآن أمام قبر زوجها الراحل.

وولد النجم الكبير محمود عبد العزيز، فى 4 يونيو 1946، واستطاع عبر مشواره الفنى تقديم أعمالا مميزة حازت على إعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى، فالراحل اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، حيث قدم العديد من الروايات لكبار الكتاب.