شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد بطلة أمام على ربيع فى الدراما والسينما خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة هاجر أحمد دور البطولة النسائية أمام الفنان الكوميدى على ربيع فى فيلمه الجديد "زومبى على جنبى" الذى يتم التحضير لتصويره خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قدمت معه دور البطولة فى مسلسل "أحسن أب" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، لتكون هاجر أحمد البطلة أمام على ربيع فى الدراما والسينما خلال 2021.



هاجر احمد مع على ربيع

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غنائية شعبية تمر بالعديد من الموافق الكوميدية.

وعرض مسلسل "أحسن أب" في النصف الأول من شهر رمضان الماضى على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.



على ربيع وهاجر احمد

وعرض للفنانة هاجر أحمد، قبل شهر رمضان الماضى مسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وشارك في بطولته، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى.