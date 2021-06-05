شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونات للحب لكن كانت لهم حياة أخرى.. صور نادرة للنجوم مع أزواج الظل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرفناهم مع أزواجهم النجوم واعتبرنا صورهم مع شركائهم فى الفن والزواج أيقونات للحب والرومانسية لكننا لم نر الصورة كاملة، أو أننا لا نود أن نعترف بأن للنجوم حياة أخرى غير التى نعرفها وأزواج آخرين غير الذين أحببنا صورهم معهم.

عشقنا صور فاتن حمامة وعمر الشريف ونسينا أن سيدة الشاشة العربية انفصلت عن الفنان العالمى، وأصبح هناك رجل آخر فى حياتها أحبته وأخلصت له حتى وفاتها وهو الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قسم الأشعة فى قصر العينى.



فاتن حمامة مع زوجها الدكتور محمد عبدالوهاب فى رحلة صيد

وأحببنا أعمال وصور فؤاد المهندس وشويكار لكن لا يعرف الكثيرون أن كل منهما كانت له حياة زوجية أخرى قبل ارتباطه بالآخر وربما لم ير الكثيرون صورة شويكار مع زوجها الأول نافع صادق الجوهرى والد ابنتها الوحيدة منة الله، الذى تزوجته وهى في سن 16، لكنه رحل بعد رحلة مرض وتركها أرملة فى سن 18 عاماً، في حين كان الفنان فؤاد المهندس متزوجاً قبل شويكار من أم أولاده السيدة عفت سرور السرجانى، التى كانت الحب الأول فى حياة المهندس، وبنت الجيران التى أحبها لفترة طويلة، بدأت منذ مرحلة الثانوية، وتعلق بها لشدة حبه لكوكب الشرق أم كلثوم والتى رأى فى ابنة جيرانه تشابها كبيراً معها، فوقع فى غرامها وتزوجها وأنجب منها ابنيه أحمد ومحمد قبل زواجه من شويكار.



شويكار مع زوجها الأول





فؤاد المهندس وزوجته الأولى عفت سرور فؤاد المهندس وزوجته الأولى عفت سرور

وفى حين نتغنى بقصة حب وردة وبليغ حمدى التى ترجمتها عشرات الأغانى الرومانسية التى لحنها بليغ لحبيبة عمره وردة قبل زواجهما وحتى بعد طلاقهما، وبينما تنتشر الكثير من الصور لوردة وبليغ حمدى لم ير الكثيرون صورة زفاف وردة على زوجها الأول الضابط جمال قصيرى وكيل وزارة الاقتصاد الجزائرى والذى أنجبت منه ابنيها رياض ووداد.



وردة وزوجها الأول جمال قصيرى وردة وزوجها الأول جمال قصيرى

وبينما ارتبطت الفنانة الكبيرة شادية في بداية حياتها الفنية بقصة حب مع الموسيقار الكبير فريد الأطرش وكان بينهما مشروع زواج لم يكتمل، وتزوجت الفنانة الكبيرة من الفنان الكبير عماد حمدى لمدة 3 سنوات من عام 1953 حتى 1956 ومن الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، ورأى الكثيرون صورها مع هؤلاء النجوم، ربما لم ير الكثيرون ولم يعرفوا قصة زواجها القصير من المهندس عزيز فتحى.



شادية مع زوجها عزيز فتحى

وأعلنت شادية عن زواجها من عزيز فتحى فى 20 يناير 1958 الذى كان يعمل مهندسا بالإذاعة وقتها وكان يصغرها فى السن، وكانت خالتاها زوزو شكيب وميمى شكيب لعبا دوراً فى إتمام هذا الزواج، ووقع الطلاق بينهما فى يونيو 1959 بسبب غيرته الشديدة عليها.

وفى حين نحب صور وأفلام شادية مع الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، ربما لم ير الكثيرون صور الفنان الكبير مع زوجته الأولى وأم أبنائه أحمد ومنى والتى تزوجها وهو مدرس بكلية الشرطة قبل عمله بالوسط الفنى.



صلاح ذو الفقار مع زوجته الأولى صلاح ذو الفقار مع زوجته الأولى

وفى هذا التقرير نعرض عدداً من الصور النادرة لنجوم الفن مع أزواجهم الذين لم يكونوا فى بؤرة الضوء، ولم ير الكثيرون صور هؤلاء النجوم معهم لأنهم كانوا في الظل بعيداً عن أضواء الفن.