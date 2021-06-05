إيرادات الجمعة.. "أحمد نوتردام" في المركز الأول و"ماما حامل" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي خمسة أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "ثانية واحدة" و"للإيجار"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الجمعة 4 يونيو مليونا و65 ألفا و821 جنيها، موزعة على النحو التالي..

أحمد نوتردام

حصل على المركز الأول فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 343 ألفا و862 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

في المركز الثاني يأتي فيلم "ديدو" محققًا 335 ألفا و767 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ماما حامل

فاز بالمركز الثالث فيلم "ماما حامل"، محققًا 318 ألفًا و904 جنيهات.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

ثانية واحدة

واحتل المركز الرابع فيلم "ثانية واحدة"، والذي حقق 64 ألفًا و83 جنيها.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.

للإيجار

وجاء في الترتيب الخامس والأخير، فيلم "للإيجار" والذي حقق 3 آلاف و205 جنيهات.

"للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وياسر الطوبجي وعصام السقا وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطي، وتوزيع شركة سينرجي فيلميز ومن إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم.

