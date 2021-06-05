دنيا عبدالعزيز في كواليس تصوير "الحرير المخملي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، في كواليس تصوير دورها بمسلسل "الحرير المخملي".

ونشرت دنيا، صورة لها من شخصيتها التي تقدمها بالعمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت "فاطمة من مسلسل الحرير المخملي.. قريباً".

مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

العمل عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء.