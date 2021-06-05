في ذكرى محمد نجم.. تعرف على سر إفيه "شفيق يا راجل" بمسرحية "عش المجانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل اليوم السبت، الذكرى الثانية لوفاة نجم الكوميديا الراحل محمد نجم، إذ رحل عن عالمنا يوم 5 يونيو عام 2019.

محمد نجم من مواليد 15 يناير 1944، في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وعمل في مسرح عبد المنعم مدبولي.

أسس "نجم" بعدها مسرحه الخاص والذي حمل اسمه، ليتجه للمسرح الكوميدي، كانت أولى مسرحياته هي "موزة و3 سكاكين" التي قدّمها في عام 1968، لكن أول بطولة مسرحية له كانت من خلال مسرحية "حاجة تلخبط" في عام 1970.

"نجم" قدّم عقب ذلك العديد من المسرحيات الكوميدية، وبينها: "البلدوزر، الكدابين قوي، اعقل يا مجنون، عبده يتحدى رامبو، دربكة همبكة، المشاكس، واحد لمون والتاني مجنون، كحيون ربح المليون، النمر، مطلوب غبي فورا" وغيرها.

ورغم تعدد المسرحيات التي قدّمها "نجم"، إلا أن مسرحية "عش المجانين" والتي قدّمها عام 1979، تبقى أشهر أعماله، مع النجوم: حسن عابدين، ميمي جمال، ليلى علوي، ومظهر أبو النجا وغيرهم، تأليف يسري الإبياري، وإخراج عادل صادق.

وكشف "نجم" في حوار له مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" عبر قناة "دريم" (نوفمبر 2015)، سر "شفيق يا راجل" أشهر اللزمات أو الإفيهات التي قدّمها خلال مسرحية "عش المجانين".

وقال نجم: "عبد المنعم مدبولي هو اللي علمني اللزمة، ولولاه مكنتش نجحت في (شفيق يا راجل)، مدبولي كان دايما يمسك كلمة ويفضل يعيد ويزيد فيها".

أضاف: "(شفيق يا راجل) دي مكنتش مكتوبة في النص، لو قريت النص المكتوب من غير اللازمة دي تروح مقطعه في وش المؤلف، ميجيش في ذهن حد إن ده يضحك، إنما الأداء هو اللي يعمل الضحكة".

تابع: "(شفيق يا راجل) دي جاتلي من التوهان، كان المفروض أرد لما يسألني أنت ابن مين وأقوله (شفيق عبد ربه شفيق)، فأنا توهت لثواني إني أقول الكلام ده، وعشان أغطي نفسي قدام المتفرج روحت عند (المُلقن) وبدأت أزوم وأقوله قول يا ابني اللي مكتوب عندك، لقيت الناس بتضحك قومت كملت".

اختتم: "حسن عابدين الله يرحمه كان يتجنن ويقولي يخربيت شفيق على اللي جابوا شفيق، وساعدني في أني أجيب حاجات وأركب حاجات والناس تضحك".

يشار إلى أن "الأونطجي" آخر الأعمال المسرحية التي قدّمها محمد نجم عام 2016، مع النجوم: أحمد راتب، شريف نجم، ريكو، إنتصار، ومنير مكرم وغيرهم.