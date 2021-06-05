هاني رمزي يكشف مصير الجزء الثاني من "غبي منه فيه" في It’s Show time

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحل الفنان هاني رمزي والفنانة منة فضالي والفنان أحمد حلاوة ضيوفا على برنامج It’s Show time، الذي تقدمه الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، على قناة cbc، اليوم السبت.

يتحدث هاني رمزي خلال اللقاء عن كواليس دوره في مسرحية "أبو العربي" التي بدأ عرضها مؤخرًا، كما يكشف عن أحدث مشاريعه في السينما، ومصير الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه".

من جانبها، تكشف منة فضالي تفاصيل مشاركتها المسلسل السوري "مقابلة مع السيد آدم"، وأعمالها الفنية المقبلة.

أما الفنان أحمد حلاوة فيتحدث عن علاقة الصداقة القوية التي جمعته بالفنان الراحل هادي الجيار، وكواليس تعاونهما في مسلسل "الاختيار 2"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.