شاهدوا.. كيت وينسلت تكشف عن مفاجأة بشأن مشهدها الجنسي

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 09:57 صباحاً - كشفت الممثلة البريطانية ​كيت وينسلت​ انها منعت ​المخرج كريغ زوبل​ من إقتطاع جزء من مشهد جنسي لها يبدو فيه بطنها كبير.

وكان لها موقفا مشابهاً بالسابق عندما اعترضت على إضافة تحسينات على الصورة التسويقية للعمل، وقالت: ” أنا أعرف عدد التجاعيد حول عيني أعيدوا كل شيء الى حاله”.

وأضافت: “عمري 46 عاماً والعب دور امرأة بمنتصف العمر وتعلقت الناس بالشخصية لأنها حقيقية ولا وجود للفيلتر. انها امرأة عملية غير كاملة مع جسم ووجه يتلاءم مع عمرها، مع حياتها وتاريخها. وأعتقد اننا بحاجة لذلك”.