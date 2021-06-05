“زحمة الأيام” تجمع حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 09:57 صباحاً - طرح عدد من نجوم جيل التسعينات الرباعى حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، أغنية تحمل اسم (زحمة الأيام)، والتي صورت بطريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من عرضها.

وتضمن الفيديو كليب مفاجأة خاصة وهي ظهور صناعها الراحلين، وهم الشاعر الغنائي سامح العجمي والملحن أشرف سالم، حيث أصر صناع العمل على تخليد ذكراهم في الأغنية بظهورهم في الفيديو كليب.

وتعد أغنية “زحمة الأيام” آخر أعمال الراحلين بعد وفاتهما العام الماضي، وتحديدا بعد الانتهاء من تنفيذ الأغنية، وهما من رموز وقامات الموسيقى، ولهم الكثير من الأعمال المميزة التي تركت بصمة لدى الجمهور.

يشار إلى أن سامح العجمي فارق الحياة في 11 مارس 2020 نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وبعد أقل من 3 أشهر توفي صديقه وشريك نجاحاته أشرف سالم بذبحة صدرية في 4 يونيو 2020، وتم طرح الأغنية تزامنا مع ذكرى وفاته الأولى.

ونشر الفنان مصطفى قمر، مقطعا من كليب الأغنية عبر حسابه الخاص على إنستغرام يروج فيه للأغنية ويدعو كل محبيه لمشاهدتها قائلا إن الكليب يعد نقلة مهمة في الصورة والإخراج ويجمعه بأصدقاء عمره هشام عباس وإيهاب توفيق وحميد الشاعري.

وكتب قمر تعليقًا على الفيديو: “اتفرجوا على غنوة زحمة الايام كلمات أخويا المرحوم الشاعر سامح العجمي، رفيق المشوار الله يرحمه ولحن المرحوم أخي الصغير اشرف سالم أجدع أخ الله يرحمه، وبنغني كلنا في الغنوة انا وايهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري احبائي وعشرة العمر اخوتي الغاليين، ادخلوا شوفوها على اليوتيوب واترحموا على كل شخص غالي فقدناه وادعوله بالرحمة، ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ احبائكم واهاليكم”.

وتقول كلمات الأغنية: “فى زحمة الأيام.. تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش.. أنده بصوت مبحوح.. على حلم كان مسموح.. بيعدى مايشوفنيش.. عمر اتسرق مننا فين اللى كانوا هنا راحوا خلاص ومفيش.. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده مع دنيا مبتديش.. وفى توهة المشوار ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت.. صدقت فى الأيام ومشيت ورا أوهام وزى ما روحت أهو جيت”.