جوجل يحتفي بالذكرى 91 لميلاد أليفة رفعت

محمد الفلاح - السبت 5 يونيو 2021

احتفى محرك البحث الشهير "جوجل" اليوم بالذكرى 91 لميلاد الكاتبة المصرية أليفة رفعت، وزين غوغل شعاره برسمة تعبيرية للمؤلفة وهي جالسة تكتب على طاولة.



أليفة رفعت (5 يونيو 1930 - يناير 1996) هي كاتبة ومؤلفة مصرية مثيرة للجدل. لها مجموعة من القصص القصيرة التي عكست حياة النساء المصريات في الريف المصري.

رغم كونها لم تكن تتحدث سوى العربية، إلا أنها غادرت مصر إلى عدة بلدان منها: إنجلترا وألمانيا وكندا والمغرب وتونس والنمسا وقبرص وتركيا والسعودية حيث قامت بأداء مناسك الحج. ترجمت كتبها إلى الإنجليزية والألمانية والسويدية والهولندية.

كانت أليفة رفعت تأمل في شبابها بالالتحاق بالجامعة، لكن والديها عارضا ذلك، بل وخططا لزواجها بدلا من ذلك. كان لهذا الحدث تأثير بارز على كتاباتها التي انتقدت فيها الطريقة التي تعامل بها المرأة محتجة على وضع المرأة في بيئة لا تمنحها حرية الاختيار، فيما يسمى بـ "أدب الاحتجاج". وصفت أليفة رفعت في قصصها، حالة الوحدة التي عانت منها النساء، والفصل الحاد بين عالم الرجل وعالم المرأة.

توفي زوجها وهي في سن الـ 48، بينما توفيت هي في القاهرة عام 1996، وهي أم لثلاث أبناء.

من أعمالها:

حواء تعود لآدم (مجموعة قصصية).

من يكون الرجل (مجموعة قصصية).

بعيداً عن المئذنة (مجموعة قصصية).

جوهرة فرعون (رواية).