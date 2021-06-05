أحمد حلمي ومنى زكي يدعمان ابنتهما "لي لي" في أول مشاريعها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، على دعم ابنتهما "لي لي" في أول تجربة لها في عرض ملابس قامت بالرسم عليها لبيعها في معرض "شبابكو".

ونشر أحمد حلمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام"، عددا من الصور والفيديوهات، خلال تواجده وزوجته منى زكي مع ابنتهما "لي لي"، لمساندتها في المشروع الجديد الخاص بها، خلال مشاركتها في معرض ملابس لبيعها.





وعلّق أحمد على إحدى الصور، أثناء حديثه مع ابنته ممسكا بـ"تي شرت" قائلا: "مش علشان أبوها أخليها تعملي خصم، بس لأني أبوها أخدت التي شيرت ببلاش"، وأضاف: "فخور بيكي دائما يا فنانة".





وظهرت في إحدى الصور الفنانة منى زكي محتضنة ابنتها، ليظهر مدى مساندة الفنان أحمد حلمي ومنى زكي لها.





ويحرص "حلمي" و"منى" دائما على عدم ظهور أولادهما كثيرا في وسائل الإعلام، ولكن مؤخرًا، بعد أن أصبحت ابنتهما الكبرى "لي لي" شابة، بدأت في الظهور معهما عدة مرات، سواء كان ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال حضورها لبعض الحفلات والمهرجانات معهم.



