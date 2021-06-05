فتاة تتهم أحمد سعد بصفع شاب والاعتداء عليها بالسب

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 08:43 صباحاً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك منشورًا لفتاة تتهم فيه الفنان أحمد سعد بالتعدي على عامل في بنزينة بعد مشادة كلامية بينهما بمنطقة التجمع الخامس.

وقالت الفتاة في منشورها: “كنت النهاردة في بنزينة وشوفت شاب صغير في العشرينات كان معدي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة والعربية كانت بترجع بسرعة كانت هاتخبط الولد، فالولد كرد فعل طبيعي قال له -خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي”.

وتابعت “واتضح أن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد، فذهب إليه الفنان وقال له “بتكلم مين كده يلا؟”، فالولد رد عليه قال له -يلا؟ بكلمك أنت- وطبعًا الكلام ما جاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة، ووقعه على الأرض قدام عربيتي بالضبط وقطع له تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام، فرد علينا بشتائم قذرة جدًّا وابتسمنا ومشي بالعربية، الموقف ده بيّنلي قد ايه احنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جدًّا”.

وعادت الفتاة وأجرت تحديثا على المنشور أن الشاب تواصل معها وأبلغها أن سعد اعتذر منه، وأنه تقبل اعتذاره، ولكنها أكدت أنها مصرة على حقها بسبب إهانته لها، ثم حذفت المنشور.