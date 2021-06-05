نوال الزغبي تحقق حلم ملحن فلسطيني توفي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حققت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، حلم ملحن فلسطيني -لم تكشف اسمه- بعد رحيله عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت الزغبي، عبر حسابها بموقع "تويتر": "حابة خبركن قصة صارت معي بأغنية من الميني ألبوم، ملحن فلسطيني توفي من فترة بكورونا الله يرحمه.. وهذه الأغنية كانت حلم بالنسبة إليه.. أخدتها بعد ما توفى ورح غنيها على نيته بالميني ألبوم، ورح تكون إهداء خاص لروحه".

وأعلنت نوال الزغبي، مؤخرا، عن طرحها ميني ألبوم يضم ٤ أغنيات، 2 باللهجة المصرية، وواحدة باللهجة اللبنانية، وأخرى باللهجة الخليجية، من إنتاج ‎شركة روتانا.

وطرحت نوال الزغبي قبل 3 أسابيع أغنيتي "بكلم خيالي" من كلمات صلاح وألحان صلاح الكردي، وتوزيع موسيقي ريمي مراد، و"أسعد لحظة" من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.