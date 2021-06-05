سارة عبد الرحمن تنشر صورا من جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، جمهورها ومتابعيها، صورا لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

ونشرت "سارة" الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

كما نالت الصور إعجاب عدد من نجمات الفن، وبينهن أسماء جلال، مايان السيد، ثراء جبيل، هدى المفتي، ومريم الخشت وغيرهن ممن دونوا تعليقات تشيد بالصور.

ومن جانب آخر؛ تشارك الفنانة سارة عبد الرحمن في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" مع النجوم: منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، دنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر وغيرهم، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.