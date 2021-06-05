صراخ هستيري.. شاهد ردة فعل فتاة بعد ان صافحها محمد عبده في الرياض!

كتب امير فتحي في السبت 5 يونيو 2021 06:50 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السعودي محمد عبده من كواليس حفله الذي احياه مساء امس الجمعة في ثاني حفلات “الرياض الغنائية.

ويظهر محمد عبده في الفيديو وهي يسير بينما كانت فتاة تصرخ “ابو نوره السلام عليكم” ليقترب منها ويصافحها فتبدأ بعدها بالصراخ فرحا بشكل هستيري.

وفي حين استغرب البعض ردة فعلها ووصفوها بأنه مبالغ فيها غير ان البعض اعتبر انها ردة فعل عادية نظرا كوان محمد عبده قامة عالمية.

يذكر أن الحفلات الجديدة تأتي بعد انتظار طويل من قبل الجمهور لعودة الحفلات الغنائية، والتي تنظمها روتانا بالتعاون مع هيئة الترفيه..