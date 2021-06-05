شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم Reminiscence الجديد لـ هيو جاكمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Warner Bros عن التريلر الرسمى لـ فيلم الممثل العالمة هيو جاكمان الجديد Reminiscence، الذى كشف عن بعض من اللقطات الجديدة والمشوقة، والتى تؤكد طرح فيلم أكشن من زواية جديدة، بجانب الدراما، والرومانسية، ووصلت مدة الفيديو إلى 3 دقائق.

ومن المقرر أن يطرح فيلم Reminiscence، الجديد في 18 أغسطس المقبل، ويدور حول استكشاف عالم لطريقة جديدة، تساعده على استعادة ماضيه، وبالتالى فإنه يستخدم التكنولوجيا للبحث عن حبه المفقود منذ فترة طويلة.

فيلم Reminiscence، من بطولة كل من ريبيكا فيرجسون، ثانديوي نيوتن، ناتالي مارتينيز، هيو جاكمان، أنجيلا سرافيان، كليف كورتيس، بريت كولين، دانيال وو، تيري ويبل، توماس فرانسيس مورفي، ومن إخراج وكتابة ليزا جوي.

ومن آخر أعمال جاكمان كانت مشاركته فى بطولة فيلم الإنيمشن والمغامرة والكوميديا Missing Link الذى يدور حول السير ليونيل فروست صاحب الشخصية الكاريزمية المحقق الأول فى عالم من الأساطير والوحوش، والمشكلة هى أنه لا يوجد أى من أقرانه من ذوى العقلية متناهية الصغر فى المجتمع يدركون ذلك، والفرصة الأخيرة للسيد ليونيل لقبوله فى هذه النخبة هى مغامرة جديدة تعتمد على السفر إلى شمال غرب المحيط الهادئ فى أمريكا لإثبات وجود مخلوق أسطورى، وبقايا حية من سلالة الإنسان البدائية.