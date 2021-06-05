شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة الفنان الكوميدى محمد نجم صاحب إيفيه "شفيق يا راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، ذكرى وفاة الفنان الكوميدى محمد نجم الثانية، حيث رحل عن عالمنا عام 2019 بعدما أصيب بجلطة دماغية دخل على إثرها أحد المستشفيات ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، تاركاً العديد من الأعمال المسرحية التى مازالت تعيش مع الجمهور جعلته واحداً من أهم نجوم الكوميديا على خشبة المسرح.

ولد محمد نجم فى 14 يناير 1944، اسمه الحقيقى هو محمد محمد على عوض، ولد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وله ابن يدعى شريف، ونشأ فى فرقة عبد المنعم مدبولى، وبدأ التمثيل فى أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة فى السينما والتلفزيون، ثم تركهما بعد ذلك واتجه إلى المسرح.



محمد نجم

أسس مسرحه الخاص باسمه، كما أسس فرقته الكوميدية، المعروفة باسم "فرقة نجم"، ودائماً ما كان يقول عن نفسه إنه تلميذ الفنان عبد المنعم مدبولي، وتعلم منه احترام الجمهور والمسرح، مؤكدا أن "مدبولى" كان يقول له دائما: "إنت بتفكرني بشبابى"، وقدم أول أعماله المسرحية عام 1968، في مسرحية "موزة و3 سكاكين".

كانت أول بطولة مسرحية له عام 1970 في مسرحية "حاجة تلخبط" أمام الفنانة نجوى سالم، وفي بداية السبعينيات، وبالتحديد عام 1971، شارك في فيلم "حياة خطرة"، لكنه اشتهر سينمائيا بعد مشاركته في فيلم "حكايتي مع الزمان"، من بطولة وردة ورشدي أباظة، عام 1973، وقد فيلم "صانع النجوم" عام 1977 وتفرغ بعدها للمسرح.



الفنان محمد نجم

وشهد عام 1979 الظهور الأبرز والأشهر على مدار تاريخه، حيث قدم مسرحية "عش المجانين"، التى شهدت نجاحا كبيرا، حيث تقمص خلال المسرحية مجموعة من الشخصيات المختلفة والمعقدة، وهي شريف ولطيف وشلبي وعبد ربه في عمل واحد، وأجاد التحول من شخصية لأخرى، وأهم ما شهدته المسرحية هو أنها كانت من أوائل المسرحيات التي يقوم فيها ممثل على المسرح بأكثر من دور.

أشهر إفيهاته على الإطلاق هو "شفيق يا راجل"، الذى اشتهر به فى مسرحية "عش المجانين"، وقال إن هذا الإفيه كان ارتجاليا أثناء عرض المسرحية على المسرح، ولم يكن مكتوبا في النص الأصلي، وعندما أعجب الجمهور بالجملة كررها، وفى عام 1985، قدم مسرحية "اعقل يا مجنون"، أمام الفنانة آثار الحكيم، والفنانة هالة صدقي، والفنانة سهير الباروني، وشهدت نجاحا كبيرا.



الفنان الراحل محمد نجم

مع بداية التسعينيات، برع "نجم" فى تقديم مسرحيات أكثر نجاحا وإقبالا من الجماهير، وفى مقدمتها مسرحية "عبده يتحدى رامبو"، التي قدمها عام 1990، كما قدم أكثر من مسرحية في التسعينات، ومن أشهرها مسرحية "واحد لمون والتاني مجنون"، عام 1996، و"دربكة همبكة"، عام 1998.