"الراجل الجدع".. هكذا أحيا كريم محمود عبد العزيز ذكرى ميلاد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا النجم كريم محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، والتي وافقت يوم الجمعة 4 يونيو الجاري.

ونشر كريم، صورا تجمعه بوالده الراحل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "عيد ميلاد أبويا.. عيد ميلاد أغلى الغاليين.. عيد ميلاد الراجل الجدع الطيب اللي كلكم بتحبوه.. يا ريت ندعيله كلنا".

الراحل محمود عبدالعزيز من مواليد 4 يونيو 1946، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، بدأ حياته الفنية في التليفزيون من خلال الاشتراك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل "الدوامة" من إخراج نور الدمرداش.

وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 من خلال فيلم "الحفيد"، ثم انطلق ليقدّم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها: "حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب" وغيرها.

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ محمود عبد العزيز في تقديم العديد من الأعمال المهمة منها: "الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش"، بالإضافة لأعماله في الألفية الجديدة ومنها فيلم "الساحر" ومسلسل "جبل الحلال" وغيرها، ووافته المنية يوم 12 نوفمبر 2016.